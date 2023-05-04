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الفدرالي الأمريكي يرفع نسبة الفائدة بـ 0.25 نقطة

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بغداد - ياسين صفوان - وجاء في بيان للاحتياطي الفدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، أن السلطات الأمريكية تسعى لتحقيق مستوى التضخم عند 2% على المدى البعيد، وانطلاقا من ذلك تم رفع نسبة الفائدة.

وأشار البيان إلى أن الاحتياطي الفدرالي سيأخذ بعين الاعتبار زيارة نسبة الفائدة أثناء تحديد الإجراءات لتعزيز السياسات النقدية.


وأضاف أن المجلس لا يزال يبدي حذرا إزاء مخاطر التضخم، مؤكدا أن النظام المصرفي الأمريكي يحافظ على استقراره.

يذكر أن مجلس الاحتياطي الفدرالي رفع نسبة الفائدة للمرة الثالثة منذ بداية العام الجاري، حيث تم رفعها بـ 0.25 نقطة مئوية في فبراير ومارس، وفي عام 2022 تمت زيادة نسبة الفائدة 7 مرات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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