اخبار العالم / اخبار العراق

الكشف عن مفاجأة تخص أزمة ميسي وباريس

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الكشف عن مفاجأة تخص أزمة وباريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455011-638187445506464906.jpg

2023-05-03 | 23:01

الكشف عن مفاجأة تخص أزمة ميسي وباريس

المصدر:

1,122 مشاهدة

ظهرت كواليس جديدة في الأزمة الحالية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونادي باريس سان جيرمان.
وقرر باريس إيقاف البرغوث لمدة أسبوعين عن المباريات والتدريبات، عقب سفره إلى دون الحصول على إذن النادي الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ميسي لم يتخذ قرار الرحيل عن سان جيرمان عقب العقوبة التي وقعت عليه، لكنه حسم موقفه برد رسمي منذ شهر.


وزعمت العديد من التقارير الفرنسية بأن ميسي لم يرد نهائيا على عرض التجديد الذي وضعه مسؤولو باريس على طاولة النجم الأرجنتيني.

لكن كشفت "موندو ديبورتيفو" أن ميسي رد على عرض باريس بالرفض، وكان ذلك منذ شهر، عقب إقصاء سان جيرمان أمام بايرن ميونخ من بطولة .

وأشارت إلى أن لويس كامبوس، المدير الرياضي لباريس، لم يتقبل رفض ميسي للتجديد بشكل جيد، لذا لعب دورا في الضغط على الإدارة، من أجل معاقبة البرغوث على سفره إلى السعودية.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا