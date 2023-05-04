انت الان تتابع خبر عالمياً.. أسعار المعدن الأصفر ترتفع لمستوى قياسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحلول الساعة 0035 بتوقيت جرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2055.54 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 2063.20 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة ارتفعت أسعار الذهب إلى 2072.19 دولار للأوقية مقتربة من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2072.49 دولار للأوقية بلغها في 2020.



ورفع المركزي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس وهو ما يتفق مع توقعات الأسواق. ولم يقل المركزي إنه "يتوقع" أن تكون هناك حاجة لمزيد من الرفع للفائدة، واكتفى بالقول إنه سيراقب البيانات المقبلة لتحديد ما إن كان المزيد من الرفع للفائدة "ربما يكون ملائما".

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، الأمر الذي يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أقل ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.72 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1056.29 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1433.75 دولار للأوقية.