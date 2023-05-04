انت الان تتابع خبر "فلتنزعجي وتموتي بغيظك".. إيران ترد على انتقادات أمريكا لزيارة رئيسي الى سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كنعاني، في تغريدة له عبر موقع "تويتر"، إن "أمريكا أعربت عن انزعاجها وعصبيتها لزيارة السيد إبراهيم رئيسي لسوريا ونتائج هذه الزيارة".

‏وأكد أنه "من الطبيعي أن ينزعج النظام الشرير الذي حُطمت قرونه في سوريا والمنطقة كلها على يد إيران ومحور المقاومة، وعليه أن ينهي وجوده العدواني في سوريا".



وأضاف كنعاني، مخاطبًا الولايات المتحدة "فلتنزعجي وتموتي بغيظك".

ووصل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، يوم أمس الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.

وكان الرئيس الأسد قد زار طهران مرتين خلال السنوات الماضية، الأولى في شباط / فبراير 2019، والثانية في أيار/ مايو 2022.