انت الان تتابع خبر نقابة الصحفيين تحتفي بيوم الصحافة العالمي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - للصحافة دور مهم في العديد من الميادين، تصريحات اطلقتها نقابة الصحفيين بيوم حرية الصحافة العالمي، الذي شاركت فيه العديد من الجهات الساندة والمعنية.

ولا يزال الصحفيون في العراق يواجهون وتيرة متصاعدة من التحديات بحسب منظمة اليونسكو التي كشفت عن غياب للتشريعات التي تحمي العمل الصحفي.

وبحسب احصائية رسمية فان اكثر من خمسمئة صحفي على مدى السنوات المنصرمة قدموا ارواحهم لتغطية احداث كانت ابرزها امنية، بينما نال الالاف منهم وسام الاصابة في العديد من الميادين لنقل صورة حقيقية وصادقة.

