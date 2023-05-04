انت الان تتابع خبر السيتي بالصدارة وهذه مرتبة مدريد.. قائمة أغلى 10 أندية في العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الأول بقائمة أغلى أندية العالم بحسب شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية، بقيمة تسويقية تتجاوز حاجز المليار يورو وتصل تحديدا إلى 1.05 مليار يورو.
وجاء فريق تشيلسي الإنجليزي في المركز الثاني بقيمة تسويقية تصل إلى 1.02 مليار يورو، يليه بايرن ميونخ في المركز الثالث بقيمة تبلغ 979 مليون يورو.
وضمت قائمة الأندية الأعلى في العالم من ناحية القيمة التسويقية كلا من..
وجاء فريق تشيلسي الإنجليزي في المركز الثاني بقيمة تسويقية تصل إلى 1.02 مليار يورو، يليه بايرن ميونخ في المركز الثالث بقيمة تبلغ 979 مليون يورو.
وضمت قائمة الأندية الأعلى في العالم من ناحية القيمة التسويقية كلا من..
1ـ مانشستر سيتي – 1.05 مليار يورو
2ـ تشيلسي – 1.02 مليار يورو
3ـ بايرن ميونخ – 979 مليون يورو
4ـ أرسنال – 890 مليون يورو
5ـ باريس سان جيرمان – 882 مليون يورو
6ـ ليفربول – 879 مليون يورو
7ـ ريال مدريد – 860 مليون يورو
8ـ مانشستر يونايتد – 795 مليون يورو
9ـ برشلونة – 767 مليون يورو
10ـ توتنهام – 680 مليون يورو