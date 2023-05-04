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ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 145,500 لكل 100 دولار، ارتفاع بفارق 1500 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 143,500 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 146,000 لكل 100 دولار ارتفاع بفارق 1750 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 144,000 لكل 100 دولار

في الجنوب:
سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولار ارتفاع بفارق 1000 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 143,250 لكل 100 دولار

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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