انت الان تتابع خبر النجف..مطالبات بالاسراع باكساء الشوارع ومنع التجاوزات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أشهر مرت على هذه الشوارع في مدينة النجف من دون اكساء لدرجة تحولها إلى أسواق عشوائية دفعت الاهالي لمطالبة الحكومة المحلية باكسائها سريعا قبل أن تمحو معالم الطريق.

الجهات المعنية اقرت بتأخر انجاز المشاريع لأسباب مختلفة، مشددين على ضرورة فرض غرامات على الشركات المتلكئة حتى تسرع من وتيرة العمل.

وبقدر تعلّق الأمر بالمواطن فإنه لا يعرف هذه التعقيدات الادارية ولا الروتين الحكومي اكثر من حاجته إلى خدمات وفي اسرع وقت.

