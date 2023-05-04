انت الان تتابع خبر لبنان يتخذ قراراً جديداً بشأن العودة الطوعية للنازحين السوريين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية العامة للأمن العام في بيان إنه "في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية الى مدنهم، تعلن المديرية العامة للأمن العام أنها، ستستأنف تأمين هذه العودة الطوعية من لبنان الى الأراضي السورية".وأوضحت أنه "يتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء، ويمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارا من اليوم الواقع فيه 4/5/2023 في المراكز المخصصة لهذه الغاية على كافة الأراضي اللبنانية".

وأكدت أنه "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانا فور المغادرة".

