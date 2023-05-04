استشهدت عائلتها بالكامل بجريمة الانفال.. امرأة تفتح مراسيم توقيع كتاب "نرجس" (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - وتمثل الحفل بتوقيع كتاب حمل قصتها، لكن ليس من تأليفها، داخل قبة البرلمان، بدعوة من كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني.

حيث أقامت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب، وبالتعاون مع منظمة (باران) المتخصصة بقضية الانفال، مراسيم توقيع كتاب نرجس ومعرضها فوتوغرافياً لضحايا عمليات الانفال سيئة الصيت التي قام النظام الصدامي المنحل بإبادة 128 ألف مواطن كردي بريء من نساء وأطفال وشيوخ ودفنهم في مقابر جماعية مع هدم وتدمير 5000 قرية.

وتمر على العراق، ذكرى الـ35 بحملة الأنفال التي تتهم قوات صدام حسين بارتكابها إثر اندلاع تمرد بشمالي البلاد أواخر الحرب الإيرانية العراقية عام 1988، وأودت بحياة عشرات آلاف الأكراد، في حين جددت حكومة الإقليم مطالبة بغداد بتعويض ضحايا العملية.