انت الان تتابع خبر مكتب الحائري يصدر توضيحاً بشأن انباء وفاته والصدر يجري اتصالاً والان مع التفاصيل





وأضاف، أن "الحائري الآن بفضل الله وببركة دعاء المؤمنين في تحسّن مستمرّ بعد تعرّضه للوعكة الصحّية التي ألمّت به قبل شهرين، والحمد لله رب العالمين". بغداد - ياسين صفوان - وذكر مكتب الحائري في بيان ورد لـ الخليج 365: "نُطمْئن الإخوة المؤمنين بأنّه لا صحّة لما تمّ تداوله على بعض صفحات التواصل فيما يخصّ الوضع الصحّي لسماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري".وأضاف، أن "الحائري الآن بفضل الله وببركة دعاء المؤمنين في تحسّن مستمرّ بعد تعرّضه للوعكة الصحّية التي ألمّت به قبل شهرين، والحمد لله رب العالمين". وكانت قد تناولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي، انباءً حول وفاة السيد كاظم الحسيني الحائري، بعد تعرضه لوعكة صحية.

من جانبه، اطمئن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، على الوضع الصحي للسيد المرجع كاظم الحسيني الحائري، فيما دعا له بتمام الصحّة والسلامة والعافية.

وذكر المكتب للإعلامي للصدر في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مقتدى الصدر أجرى اتصالاً هاتفياً مع السيد صادق الحائري نجل المرجع الديني السيد كاظم الحائري (دام ظله) للإطمئنان على الوضع الصحي للسيد المرجع الحائري، داعياً له بتمام الصحّة والسلامة والعافية".