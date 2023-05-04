البرلمان يُصوت اضافة فقرة "استضافة رئيس مجلس الدولة" لجدول اعماله

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مجلس النواب صوت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم 10 لسنة 2012"، مبينة ان "مجلس النواب أجل النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب لعدم اكتمال اغلبية الثلثين المنصوص عليها في المادة ٥٢ من الدستور".وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته رقم 23 الخاصة بسبع فقرات برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، مـحـمـد الـحـلـبـوسـي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 23، في الـــدورة الانتخابية الخامسة، بالسنـة التشريعية الثانية، خلال الفصـــل التشريعـــي الأول".

وأضافت، أن "عدد حضور أعضاء مجلس النواب بلغ 185 نائباً".

كما أعلن مجلس النواب، يوم الأربعاء 3 مايو/أيار 2023، عن جدول أعمال الجلسة رقم 23.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان، إن "الجلسة تتضمن النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض النواب، والتصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012".

وأضافت، أن" الجلسة تتضمن أيضا التصويت على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة لمتابعة ملف مكافحة المخدرات، والقراءة الأولى لمشروع قانون الانضمام إلى النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الأول لقانون عائدية الوثائق التي تحمل الأسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012".

وأشارت إلى، أن" الجلسة تتضمن أيضا تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 1990 وتقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع قانون استحداث محافظة حلبجة في جمهورية العراق".