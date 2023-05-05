انت الان تتابع خبر بلجيكا تعتقل عراقياً يشتبه تورطه بتفجيرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحدد مكتب المدعي العام الفيدرالي المشتبه به على أنه شخص في الأربعينيات من العمر يعيش في بلجيكا منذ عام 2015.

وقال إنه يعتقد أن المشتبه به ينتمي إلى خلية تابعة لشبكة القاعدة الإرهابية التي كانت "مسؤولة جزئيا عن عدة تفجيرات في المنطقة الخضراء في بغداد في عامي 2009 و2010، والتي قتلت ما لا يقل عن 376 شخصا وجرحت أكثر من 2300 شخص".



ووجهت السلطات إلى المشتبه به تهمة "عدة جرائم قتل بنية إرهابية، والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".