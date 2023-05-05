انت الان تتابع خبر اقتصاد أمريكا "مُربك".. انهيار أسهم 130 مصرفا! والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء الهبوط في ظل مخاوف حول سلامة القطاع المصرفي الأمريكي وفي ظل موجة سحب ودائع وعقب قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي.

وسجلت أسهم البنوك المحلية الأمريكية خسائر قوية، بقيادة سهم "باكويست" الذي تراجع بأكثر من 45%.



وأمس أغلقت بورصة "وول ستريت" على تراجع، وانخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.86% إلى 33127.74 نقطة.

كما هبط المؤشر "S&P 500" بنسبة 0.72% إلى 4061.22 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.49% إلى 11966.40 نقطة.

