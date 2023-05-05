انت الان تتابع خبر تركيا تدخل "الحظر الجزئي" للدعاية الانتخابية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان الهيئة، أنه "ستتمكن الأحزاب السياسية والمرشحون المستقلون المشاركون في الانتخابات من القيام بالدعاية الشفوية أو الكتابية أو المرئية عن طريق الإعلانات المكتوبة وفي وسائل الإعلام أو من خلال تدشين مواقع خاصة بها عبر شبكة الإنترنت حتى نهاية فترة الدعاية الانتخابية".وبحسب الحظر الجزئي المعلن من قِبل الهيئة العليا للانتخابات، تحظر إقامة الاحتفالات، وإلقاء الخطب، والإدلاء بالبيانات والبث عنها بأي وسيلة، من بداية الدعاية الانتخابية إلى اليوم التالي ليوم التصويت.

كما أنه خلال هذه الفترة لن يحق لمرشحي البرلمان من الوزراء والموظفين العموميين في الدولة استخدام السيارات الرسمية في الدعاية الانتخابية والمسيرات الجماهيرية، باستثناء المشاركة في المراسم الرسمية في الدولة.

وينص قرار الحظر الجزئي على الدعاية الانتخابية على عدم السماح بعمل أي دعاية انتخابية بدءاً من ساعتين قبل غروب الشمس حتى صباح اليوم التالي، كما لن تعقد الدعاية الانتخابية والاجتماعات في حرم الجامعات والكليات وسكن الطلاب، والوحدات الفنية والإدارية لمراحل التعليم العالي.

كما يمنع تعليق أي لافتات أو دعاية على مداخل ومخارج تلك المناطق، ويحظر كذلك الدعاية اللفظية على المنافذ الحدودية للبلاد.

