انت الان تتابع خبر بعد تعرضه لوعكة شديدة.. تطورات الوضع الصحي للفنان وائل جسار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال عبدو كساب، مدير أعمال الفنان "جسار"، في اتصال مع "فوشيا"، إن وائل جسار أصيب بشكل مفاجئ بإرهاق شديد بعد ارتفاع ضغطه، حيث وصل إلى 15/10، ما حال دون صعوده إلى المسرح، الأمر الذي استدعى فريقا طبيا لتقديم الإسعافات الأولية له، فضلا عن بعض الأدوية.وأضاف أن وائل جسار غادر، اليوم الجمعة، السعودية إلى لبنان، إذ من المقرر أن يتوجه إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، خاصة أنه ما زال يشعر بتعب كبير.

وكان الفنان اللبناني قد أعلن أنه ضمن المشاركين في حفل تكريم الموسيقار المصري محمد الموجي، الذي تقيمه هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.

ونشر، قبل الحفل، صورة تجمعه بالنجوم المشاركين إلى جانب المستشار تركي آل الشيخ عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق الصورة بتعليق، جاء فيه: "شرف كبير لي المشاركة في الحفل الفني مع أصدقائي النجوم في أمسية روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي، شكرا المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للترفيه".

