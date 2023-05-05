انت الان تتابع خبر أوكرانيا تكشف الخطة الروسية للسيطرة على باخموت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني بالتعليقات بعدما قال يفجيني بريجوجن رئيس فاغنر إن "قواته ستنسحب من باخموت في العاشر من مايو/ أيار بسبب الخسائر الفادحة وعدم كفاية إمدادات الذخيرة".

يميل الروس إلى الرمزية وخرافتهم التاريخية الرئيسية هي التاسع من مايو، ووضعوا هدفاً يتمثل في السيطرة على باخموت بحلول هذا التاريخ



ويوم العاشر من مايو/ أيار هو اليوم التالي للاحتفال السنوي بانتصار الاتحاد السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وهو يوم مهم في التقويم الروسي.

وقالت ماليار في تعليقات تلفزيونية: "نراهم الآن يسحبون (المقاتلين) من خط الهجوم بأكمله الذي توجد به قوات فاغنر، ويسحبون (المقاتلين) باتجاه باخموت".

وأضافت: "يميل الروس إلى الرمزية وخرافتهم التاريخية الرئيسية هي التاسع من مايو/ أيار، ووضعوا هدفاً يتمثل في السيطرة على باخموت بحلول هذا التاريخ".

وعلى الرغم من التشكيك في القيمة الاستراتيجية لباخموت، اكتسبت المدينة أهمية رمزية ضخمة في غزو روسيا الشامل، وتزايد عدد القتلى والمصابين في المدينة التي كان عدد سكانها قبل الحرب 70 ألف نسمة.

وتحتفل روسيا في التاسع من مايو/ أيار بإقامة موكب عسكري ضخم في الميدان الأحمر.

