انت الان تتابع خبر الاتحادية تفتح تحقيقاً بحق مفرزة "انتهكت معايير حقوق الإنسان" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للقيادة ورد لـ الخليج 365، أنها "تود ان تنوه على ما تم نشره من مقطع الفيديو الذي يُظهر احدى مفارز الشرطة الاتحادية بصورة لا تليق بسمعة هذه المؤسسة العريقة التي قدّمت العديد من تضحيات من اجل حفظ كرامة المواطن وامن البلد"، مبيناً أن "هذه التصرفات الفردية لا تمثل النهج المستقيم والنزيه للشرطة الاتحادية ورجالها الابطال الذين وهبوا أنفسهم من اجل حفظ امن المواطن وسلامته والتمسك بالمبادئ والاخلاق التي يشهد لها القاصي والداني".ووجه قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري، وفق البيان، "بإيداع المفرزة وآمرها التوقيف فوراً وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وذلك لانتهاكهم معايير حقوق الانسان والمجتمع ومخالفتهم قوانين قوى الأمن الداخلي، مشدداً على عدم التهاون مع أي منتسب ينتهك القوانين في جميع مفاصل القيادة وتشكيلاتها وان تكون الشرطة في خدمة الشعب".

وفي وقت سابق من اليوم، أظهر مقطع مصور تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، مفرزة أمنية تابعة لقوات الشرطة الاتحادية وهي تساوم صاحب موقف سيارات "كراج"؛ من أجل الحصول على أموال.

