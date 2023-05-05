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اتحاد الكرة يوضح موقفه من الوفد النسوي في فرنسا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455152-638189019088682215.jpg

2023-05-05 | 18:43

اتحاد الكرة يوضح موقفه من الوفد النسوي في فرنسا

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أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن موقفه من ذهاب الوفد النسوي الى فرنسا والتدريب هناك.
وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يودّ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم أن يبينَ للرأي العامّ أن الوفدَ النسويّ المُتواجد حالياً في فرنسا غيرُ تابعٍ للاتحاد".

وأضاف: "الوفدُ النسويّ الذي برعايةِ الاتحادِ ذهبَ إلى باريس للفترة من ٢/١٢ ولغاية ٢٠٢٣/٢/١٨ للدخولِ في ورشِ تدريبٍ ومعايشةٍ بإشراف مدربين تابعين إلى الاتحادِ الفرنسيّ لكرةِ القدم حسب الاتفاقيّةِ المُبرمةِ مع الجانبِ الفرنسيّ، وعادَ الوفد إلى العراق بكاملِ العدد، وأدى مهمته بانسيابيةٍ عالية".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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