اتحاد الكرة يوضح موقفه من الوفد النسوي في فرنسا

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "يودّ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم أن يبينَ للرأي العامّ أن الوفدَ النسويّ المُتواجد حالياً في فرنسا غيرُ تابعٍ للاتحاد".

وأضاف: "الوفدُ النسويّ الذي برعايةِ الاتحادِ ذهبَ إلى باريس للفترة من ٢/١٢ ولغاية ٢٠٢٣/٢/١٨ للدخولِ في ورشِ تدريبٍ ومعايشةٍ بإشراف مدربين تابعين إلى الاتحادِ الفرنسيّ لكرةِ القدم حسب الاتفاقيّةِ المُبرمةِ مع الجانبِ الفرنسيّ، وعادَ الوفد إلى العراق بكاملِ العدد، وأدى مهمته بانسيابيةٍ عالية".