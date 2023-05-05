انت الان تتابع خبر فيضانات الكونغو الديمقراطية تتسبب بمقتل أكثر من 100 شخص والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأسفرت أمطار غزيرة عن أكثر من 130 قتيلاً، هذا الأسبوع، وفق ما أفادت مصادر محلية، الجمعة.

وقال مسؤول محلي، إن "الحصيلة غير النهائية بلغت مئة قتيل"، فيما تحدث نائب لإذاعة محلية عن نحو 150 قتيلاً وعدد كبير من المفقودين".



وغرقت قرى في منطقة كاليهي، غرب بحيرة كيفو التي تشكل الحدود بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، حين ارتفع منسوب بحيرات إلى حد كبير، وفق ما أورد أرشيميد كارهيبوا مساعد حاكم المنطقة.

والقرى الأكثر تضرراً هي شابوندو وبوشونغو ونياموكوبي، حيث تواصلت عصر الجمعة عمليات البحث عن مفقودين.

وأشار النائب عن كاليهي فيتال موهيني لإذاعة محلية إلى "أضرار مدمرة، بشرية ومادية"، قبل أن يعلن أن الحصيلة غير النهائية هي 72 قتيلاً في شابوندو و31 في بوشونغو و45 في نياموكوبي.

وبعد الظهر، أفاد أحد عناصر فرق الإسعاف لـ"فرانس برس"، رافضاً كشف هويته، بأنه تم العثور على 68 جثة، مضيفاً أن "عمليات البحث بين الأنقاض مستمرة".

