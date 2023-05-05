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زاخو يغلب الكهرباء في ممتاز الكرة

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455155-638189037683741336.jpg

2023-05-05 | 19:15

زاخو يغلب الكهرباء في ممتاز الكرة

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تمكن نادي زاخو من الفوز على نادي الكهرباء، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وشهد ملعب زاخو الدولي مجريات المباراة التي انتهت بهدفين لزاخو دون رد من الكهرباء وسجل اهداف زاخو كل من فرحان شكور الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة فيما سجل الهدف الثاني (69) فيما سجل الهدف الثاني رمضان صديق في الدقيقة (90+1) من زمن المباراة".

وبهذه النتيجة اصبح نادي زاخو بالمركز 16 برصيد 30 نقطة فيما بات نادي الكهرباء بالمركز الرابع برصيد 49 نقطة.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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