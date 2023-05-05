زاخو يغلب الكهرباء في ممتاز الكرة

تمكن نادي زاخو من الفوز على نادي الكهرباء، اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وشهد ملعب زاخو الدولي مجريات المباراة التي انتهت بهدفين لزاخو دون رد من الكهرباء وسجل اهداف زاخو كل من فرحان شكور الهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة فيما سجل الهدف الثاني (69) فيما سجل الهدف الثاني رمضان صديق في الدقيقة (90+1) من زمن المباراة".



وبهذه النتيجة اصبح نادي زاخو بالمركز 16 برصيد 30 نقطة فيما بات نادي الكهرباء بالمركز الرابع برصيد 49 نقطة.