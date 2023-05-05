انت الان تتابع خبر وسط صراع الأندية للتعاقد معه.. بيلينغهام يقترب من مدريد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بيلينغهام (19 عاما)، ارتبط اسمه بقوة بالانتقال لصفوف "الميرينغي" خلال الأشهر الأخيرة، وسط صراع شرس من جانب أندية تشيلسي ليفربول الإنجليزيين وبايرن ميونخ الألماني.

وأكدت تقارير إسبانية أن رغبة بيلينغهام حسمت انتقاله لريال مدريد، ويتبقى فقط الاتفاق على باقي تفاصيل الصفقة.



وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن هناك خطوة واحدة فقط تفصل بيلينغهام عن الانتقال لصفوف ريال مدريد ، متعلقة بتفاصيل بسيطة في العقد نفسه.

وأوضح المصدر أن نادي بروسيا دورتموند يرغب في الحصول على 30 مليون يورو على الصفقة كإضافات وهو ما رفضته إدارة ريال مدريد.

وأكدت الإذاعة الإسبانية أنه "على الرغم من ذلك، فإن الناديان يتوقعان إنهاء الصفقة عقب نهاية الموسم الحالي مباشرة، حيث سيوقع اللاعب على عقود انضمامه لريال مدريد لمدة 6 سنوات وشرط جزائي مليار يورو".

وترغب إدارة ريال مدريد في تكوين وسط ملعب يستمر لسنوات طويلة بقدوم بيلينغهام بجانب الثنائي الفرنسي أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا والأوروغواياني فيدريكو فالفيردي.

وشارك بيلينغهام مع دورتموند في 40 مباراة خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 11 هدفا وأسهم بـ7 تمريرات حاسمة.

