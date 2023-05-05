انت الان تتابع خبر المشهد السياسي وإقرار الموازنة على طاولة السامرائي والنجيفي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لتحالف العزم في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استقبل رئيس تحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، في مكتبه رئيس مجلس النواب الاسبق أسامة النجيفي، وبحث الجانبان تطورات الساحة السياسية، وأكد السامرائي خلال اللقاء أهمية متابعة البرنامج الحكومي والاسراع باقرار الموازنة".



وأضاف ان ، "السامرائي شدداً على ضرورة دعم حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تنفيذ برنامجها الإصلاحي وبنود الإتفاق السياسي، وشهد اللقاء حضور عدد من نواب وقيادات تحالف العزم".

