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انت الان تتابع خبر قرعة كأس أمم افريقيا تضع المغرب في مجموعة صعبة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455164-638189103485329240.jpg
2023-05-05 | 21:03
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سحبت، اليوم الجمعة" قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للاعبين تحت 23 عاما ووضعت المنتخب الأولمبي المغربي في مجموعة صعبة، ومصر في مجموعة في المتناول على الورق.
وجاءت قرعة البطولة المقررة في المغرب في الفترة من 24 حزيران وحتى 8 تموز المقبلين كالتالي:
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في أمم إفريقيا لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف العام المقبل، فيما يواجه صاحب المركز الرابع نظيره صاحب الترتيب ذاته ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما.
المجموعة الأولى: المغرب، غانا، الكونغو، غينيا
المجموعة الثانية: مصر، مالي، الغابون، النيجر
ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في أمم إفريقيا لدورة الألعاب الأولمبية المقررة في باريس صيف العام المقبل، فيما يواجه صاحب المركز الرابع نظيره صاحب الترتيب ذاته ببطولة كأس أمم آسيا تحت 23 عاما.
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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