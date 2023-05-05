قمة الممتاز تنتهي بالتعادل السلبي بين الجوية والشرطة

انتهت قمة الشرطة والقوة الجوية، اليوم الجمعة، بالتعادل السلبي ضمن مباريات الجولة 27 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وشهد ملعب الشعب الدولي قمة مباريات الدوري الممتاز بين القيثارة والصقور التي انتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف. وبهذا التعادل بقي نادي الشرطة متصدر الدوري برصيد 55 نقطة فيما بات نادي القوة الجوية بالمركز الثاني برصيد 53 نقطة.

