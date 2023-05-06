انت الان تتابع خبر بينها يخص السياسيين.. الصدر يصدر جملة توجيهات بشأن ذكرى شهادة والده والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "التعليمات المباشرة من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بخصوص ذكرى الشهادة الخامسة والعشرون لوالده جاءت كالاتي:

أولاً : أنصح أن يكون نشر السواد هذا العام من قبل المحبيّن وعلى بيوتهم ومحالهم وأماكن عملهم.



ثانياً: أرى من المناسب توجيه المحبين بالسير من أماكن السير المخصصة وهي أطراف النجف الأشرف أو ما تعيّنه اللجنة المركزية قدر المستطاع .

ثالثاً: باعتباري متولياً شرعياً وأميناً عاماً لمرقد الشهيد الصدر الثاني أمنع حضور ودخول أصحاب القضية الى العزاء والمرقد الشريف .

رابعاً: يمنع من دخول المرقد الشريف دون الحضور كلّ من امتنع عن التوقيع على وثيقة العهد بالدم .

خامساً : سيكون التشييع مصاحباً لمسيرة الشموع في ليلة الرابع من ذي القعدة ومن مكان الاستشهاد الى المرقد الشريف.

سادساً : على المؤمنين رفع شعارات ضد البعــث الصــدامي وحــرق صور رؤوس البعــث بما فيهم الصنم الكبير.

سابعاً: حــرق إسم ولافتات ضد أصحاب القضية .

ثامناً : الفعالية المركزية ثلاثة أيام وفي النجف ويمنع إقامة أي محفل في بقية المحافظات أثناء هذه الليالي الثلاثة (٢ - ٣ - ٤ ).

تاسعاً : تغيير لافتة مرقد السيد الشهيد الثاني الى (فاطمة الزهراء )" عليها السلام"

عاشراً: التآخي في الذكرى فعلى كل فرد حاضر مؤاخاة من في جنبه قائلاً "آخيتك في حب آل الصدر قربة لله تعالى."

حادي عشر : يمنع حضور السياسيين في احتفالات الذكرى ويقتصر على السياسيين الصدريين حصراً فقط .