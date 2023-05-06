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أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 143,250 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 145,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 143,500 لكل 100 دولار


في الجنوب:
سعر شراء الدولار 145,250 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 143,250 لكل 100 دولار
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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