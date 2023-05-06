انت الان تتابع خبر الحكيم: العراق يمر بمرحلة استقرار "غير مسبوقة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم من محافظة البصرة: "في مضايف شمال البصرة العامرة بأهلها وتاريخها ومواقفها المشرفة كانت لنا وقفة مع مضيف الشيخ علي مهدي الشاوي، وتداولنا معهم في الشأن العام"، مشيداً، بـ "الجهود التي تبذل للحد من النزاعات العشائرية".وأضاف أن "العراق يمر بمرحلة استقرار غير مسبوقة وعلى الجميع دعمها وتعزيزها".

وأكد أن "الاستقرار الحالي يتجلى بالاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي"، مبيناً أن "العراق مقبل على مشاريع استراتيجية اقتصادية تربط مصالح المنطقة مع بعضها ويكون العراق محورها".

