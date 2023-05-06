الدوري الإيطالي.. ميلان يسقط لاتسيو بثنائية نظيفة

وفي الدقيقة 17 سجل إسماعيل بن ناصر هدف التقدم لميلان.

وفي الدقيقة 29، انطلق ثيو هيرنانديز من منطقة جزاء فريقه، ليصل إلى مرمى لاتسيو بتسديدة رائعة سكنت شباك الحارس بروفيديل في الزاوية الصعبة، وخرج ميلان متقدمًا في الشوط الأول.



وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن ثيو قطع مسافة 80 مترا بالكرة ليذهب ويسجل هدفا مذهلا في شباك حارس لاتسيو بروفيديل.

وفي الدقيقة 82 سجل أنتي ريبيتش البديل هدفًا ثالثًا لميلان، لكن الحكم المساعد ألغاه بداعي التسلل على المهاجم الكرواتي.

وحقق ميلان بهذه النتيجة 3 نقاط ثمينة وضعته في المركز الرابع "مؤقتًا"، بفارق نقطة عن إنتر ميلان، بينما لاتسيو ظل ثانيًا برصيد 64 نقطة، وفي حالة فوز يوفنتوس غدًا على أتالانتا سيهبط للمركز الثالث.

ميلان استعد جيدًا بهذا الفوز لمواجهة إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل على ملعب سان سيرو.

