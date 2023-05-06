انت الان تتابع خبر رئاسة البرلمان توجه دعوة للمحافظين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب المندلاوي، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "ترأس اجتماعاً موسعاً للجنة المالية النيابية حضرها المحافظون؛ لبحث موازنة المحافظات ضمن مشروع قانون الموازنة العامة المزمع اقراره خلال الفترة القليلة المقبلة".وجرى خلال الاجتماع "بحث ملاحظات ديوان الرقابة المالية بشأن تنفيذ قانون الدعم الطارئ من قبل المحافظات، وكذلك المعوقات التي تواجه رؤساء الوحدات الإدارية للمدن، فضلاً عن الاستماع لمطالبهم التي تدور حول حجم التخصيصات وضرورة زيادتها، وعدم اشراك المحافظين بتحديد سقوف الأموال السنوية المرصودة ضمن الموازنة، وكذلك آليات احتساب عوائد البترودولار، وامكانية اجراء المناقلة بين المشاريع ومخصصات الدوائر الفيدرالية".

واكد النائب الأول، ان "القوانين منحت رؤساء الوحدات الإدارية صلاحيات واسعة جداً، وهناك من استثمر هذه الصلاحيات للنهوض الأمثل بالواقع العمراني والخدمي والاستثماري لمحافظته، والبعض الآخر بالعكس تماماً، على الرغم من استلامهم لمخصصات مالية كافية لتنفيذ المشاريع".

ودعا المندلاوي، المحافظين كافة "لاستثمار دعم السلطتين التشريعية والتنفيذية للإسراع في انجاز المشاريع الخدمية، والشروع في تنفيذ المتلكئة منها، والمرصودة كلاً منها في الموازنة، فيما وجه اللجان المعنية في متابعة تنفيذ جميع المشاريع لضمان عدم التأخير في استكمالها، مبيناً ان المرحلة الحالية تتطلب وجود إدارة نشطة وشجاعة، لديها القدرة على اختصار الوقت وتجاوز الروتين لاختيار أفضل المشاريع لخدمة المواطنين والارتقاء بالواقع الموجود".

