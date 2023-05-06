انت الان تتابع خبر بعد تعرض سفيرها لأطلاق نار.. تركيا تنقل سفارتها من الخرطوم لبورتسودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أوغلو لصحفيين في مدينة أنطاليا جنوب البلاد: "مع توصية من الحكومة الانتقالية والجيش السوداني، قررنا نقل سفارتنا مؤقتًا إلى بورتسودان لأسباب أمنية".

وتعرضت سيارة السفير التركي في السودان لإطلاق نار من مجهولين، غير أنه لم يسفر عن إصابة أحد



مصدر دبلوماسي تركي

وكان مصدر دبلوماسي تركي قد قال في ساعة مبكرة من صباح اليوم إن سيارة السفير التركي في السودان تعرضت لإطلاق نار من مجهولين، غير أنه لم يسفر عن إصابة أحد.

