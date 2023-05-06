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برشلونة يتخذ إجراءً جديداً لعودة ميسي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455232-638189874527090877.jpg

2023-05-06 | 18:26

برشلونة يتخذ إجراءً جديداً لعودة ميسي

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يخطط نادي برشلونة لبيع عدة لاعبين في الصيف المقبل، من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني.
ويحتاج البارسا لتوفير 200-250 مليون يورو خلال الصيف المقبل، من أجل قيد العقود الجديدة وإبرام صفقات، على رأسها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

ووفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، يخطط برشلونة لبيع الرباعي فرانك كيسي وفيران توريس وإريك جارسيا وماركوس ألونسو، من أجل تحقيق دخل مالي من أجل إبرام الصفقات الجديدة.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الرباعي يرفض الرحيل، لكن إدارة برشلونة تنوي التهديد بأن من سيصر على البقاء سيحصل على فرص محدودة في الموسم المقبل للمشاركة بالمباريات.

وأوضحت أن برشلونة يبحث عن رعاة للأكمام والجزء الخلفي من السروال، كما يريد البارسا التوقيع مع إحدى شركات الطيران لتسهيل عودة ميسي إلى "سبوتيفاي كامب نو".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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