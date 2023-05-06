انت الان تتابع خبر تناول الفيتامينات بكثرة يؤدي لأمراض خطيرة.. حقيقة ام زيف؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تنتشر حالات التهاب الكبد الذي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة جدا بما فيها الوفاة، لذلك يجب تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات بحذر شديد.

وذكرت الخبيرة، في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا"، بأنه "يجب تناول الفيتامينات بصورة صحيحة وعدم زيادة الجرعة المحددة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة".



وأشارت إلى أن "الإفراط في تناول الفيتامينات يكون خطيرا في حالتين: التأثير السام لزيادة الجرعة، والتأثير المباشر لوفرة الفيتامينات في الجسم".

وأضافت: "تنتشر حالات التهاب الكبد الذي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة جدا بما فيها الوفاة، لذلك يجب تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات بحذر شديد".

أما الحالة الثانية فترتبط، بحسب الخبيرة، بالتأثير المباشر للفيتامينات في الجسم عند الإفراط في تناولها. فمثلا الفيتامينات التي تذوب في الدهون A و E و D و K. مشيرة إلى أن D و K هي الأخطر في هذا الصدد.

وأوضحت أن "فيتامين D يحتفظ بالكالسيوم في الجسم، وتناوله بجرعات كبيرة خلال فترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى تكلس الأعضاء والأنسجة الرخوة، ويمكن أن يؤدي إلى تكون الحصى في الكلى".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن "يتراكم الكالسيوم في جدران الأوعية الدموية ما يجعلها كثيفة وهشة في الوقت نفسه. ويمكن أن تتطور الحالة في تلفها وتطور أمراض القلب والأوعية الدموية".

ولفتت إلى أنه "في الفترة الأخيرة انتشرت عادة تناول فيتامين К وبالذات فيتامين К2، الذي له تأثير إيجابي معين في الجسم. ولكن يجب أن نعلم أن هذا الفيتامين يزيد من تخثر الدم، ما يشكل خطورة كبيرة على كبار السن بصورة خاصة، لأنه يزيد من خطر تجلط الدم وانسداد الأوعية الدموية وعواقبها".

وأشارت إلى أن "هناك بعض الموانع والقيود على تناول فيتامين К2، فمثلا يُمنع الأشخاص الذين يتناولون أدوية تخفض تخثر الدم من تناول هذا الفيتامين، كما يُمنع من له ميل للإصابة باحتشاء عضلة القلب أو بالجلطة الدماغية، وحتى الذين سبقت إصابتهم بها".

