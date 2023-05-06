انت الان تتابع خبر كييف تطالب مجدداً الغرب: نريد أسلحة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ريزنيكوف في فيلم وثائقي باسم "عام خلف الكواليس": "من خلال تغيير لوجستياته تمكن الجيش الروسي الصيف الماضي، من التأقلم بسرعة كبيرة مع أنظمة الصواريخ الأمريكية HIMARS التي حصلت عليها كييف ومداها 80 كم".وأضاف: "يتوجب علينا منح الجنود الروس حقهم، فهم يتعلمون بسرعة، ويتأقلمون مع جيمع الأسلحة التي تتلقاها قواتنا".

وطالب ريزنيكوف الغرب بأسلحة جديدة لا يقل مداها عن 150 كم إلى جانب صواريخ ATACMS.

وأفادت شبكة "سي أن أن" في وقت سابق، نقلا عن مصادر مطلعة، بأن منظومات HIMARS الأمريكية تفقد فعاليتها في أوكرانيا، بسبب أنظمة التشويش الإلكترونية الروسية، التي عطلت أنظمة الصواريخ الأمريكية بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.