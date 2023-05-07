انت الان تتابع خبر ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455249-638190070922057726.jpg
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2023-05-06 | 23:57
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قاد البرازيلي رودريجو فريقه ريال مدريد للفوز بنتيجة (2-0) خلال مواجهة أوساسونا، مساء السبت، بنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "لا كارتوخا".
وسجل رودريجو جويس هدفي ريال مدريد في الدقائق 2 و70.
وبهذا الانتصار يحصد الميرنجي اللقب رقم 20 له في بطولة كأس الملك، التي عانى في الفوز بها منذ آخر لقب له موسم (2013-2014).
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