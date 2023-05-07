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ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455249-638190070922057726.jpg

2023-05-06 | 23:57

ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا

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قاد البرازيلي رودريجو فريقه ريال مدريد للفوز بنتيجة (2-0) خلال مواجهة أوساسونا، مساء السبت، بنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "لا كارتوخا".
وسجل رودريجو جويس هدفي ريال مدريد في الدقائق 2 و70.

وبهذا الانتصار يحصد الميرنجي اللقب رقم 20 له في بطولة كأس الملك، التي عانى في الفوز بها منذ آخر لقب له موسم (2013-2014).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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