ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا

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وبهذا الانتصار يحصد الميرنجي اللقب رقم 20 له في بطولة كأس الملك، التي عانى في الفوز بها منذ آخر لقب له موسم (2013-2014).

قاد البرازيلي رودريجو فريقه ريال مدريد للفوز بنتيجة (2-0) خلال مواجهة أوساسونا، مساء السبت، بنهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "لا كارتوخا".

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012