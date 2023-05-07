انت الان تتابع خبر الموافقة على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".

وأضاف، أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهداً حقيقياً في عودة سوريّا للجامعة العربية".وأضاف، أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهداً حقيقياً في عودة سوريّا للجامعة العربية".وعقد وزراء خارجية جامعة الدول العربية، في القاهرة، اليوم الأحد، اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة الملف السوري، مع بقاء أقل من أسبوعين على موعد القمة العربية في مدينة جدة السعودية في 19 مايو/أيار الحالي.

وكانت الجامعة العربية جمدت عضوية دمشق فيها، في اجتماع طارئ دعت له على مستوى وزراء الخارجية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، بموافقة 18 دولة، في حين اعترضت ثلاث دول هي سورية ولبنان واليمن، وامتنع العراق عن التصويت.

وفرضت عليه يومها عقوبات سياسية واقتصادية، بسبب عنفه المفرط ضد المتظاهرين. واشترطت على دمشق حينها، التعهد بالتنفيذ الكامل لخطة العمل العربية المطروحة في ذلك الوقت لحل الأزمة السورية.

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، أن الدعوة لهذا الاجتماع جاءت من قبل الأردن والسعودية ومصر والعراق.