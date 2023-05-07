انت الان تتابع خبر النزاهة النيابية توجه سؤالاً برلمانياً لمدير عام شركة نفط الوسط (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة صادرة عن نصيف وحصلت عليها الخليج 365، انه "استنادا للمادة (61/ سابعا) من الدستور والمادة (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته والمواد (53،51،50) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ووفق الوثيقة الموجهة الى وزارة النفط، "ما السند القانوني لارساء المناقصين المرقمتين (058-sc-22-ebs) (045-sc-22ebs) لصالح شركة روض العطاء، رغم وجود مخالفات وشبهات وهدر بالمال العام".



وطالبت نصيف، بـ"تزويد لجنتها بكافة الأولويات الخاصة بشركة (روض العطاء)".