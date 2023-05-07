انت الان تتابع خبر دولة القانون يبدي موقفاً من عودة التيار إلى السياسة: شريك أساسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اليساري في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، أن "التيار الصدري له اثر كبير في العملية السياسية"، مبيناً أن "التيار شريك في العملية السياسية منذ تأسيسها ولغاية اليوم، وهو مشارك بشكل فعال ولديه قيادات ووكلاء ومدراء عامين ومحافظين".وأضاف، أن "الطبقة السياسية كلها ترحب بعودة التيار وهذه أمنية"، مؤكداً أن "عودتهم لن تخلق أزمة سياسية جديدة".

وتابع اليساري، أن "الإطار التنسيقي لديه ملاحظات على مشروع قانون الموازنة الاتحادية وهي تحول حكمنا من المركزية إلى اللامركزية"، مشدداً على ضرورة "تنمية اللامركزية".

