انت الان تتابع خبر برلماني: التيار ضاغط خارجي.. الجميع يخشى رد فعله والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الطوكي، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، سحب كتلته من البرلمان بإرادته"، لافتاً إلى أن "الكتلة الصدرية هي الوحيدة التي تأتمر بآمرة قائدها ومسيطر على وضعها".وتابع، أنه "لا أحد يستطيع أن يسد مكان التيار داخل البرلمان"، مبيناً أن "النواب المستقلين متشظين".

ونوه الطوكي، إلى أن "التيار قوة ضاغطة، وأن كان خارج المشهد السياسي"، مردفاً أن "الطبقة السياسية تخشى مواقف وردود فعل التيار".

