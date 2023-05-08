برلماني: "إجحاف كبير" بموازنات الوسط والجنوب.. المعيار السياسي طغى على الاقتصادي

بغداد - ياسين صفوان - وقال السعبري في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك اجحافاً كبير بحق محافظات الوسط والجنوب البالغ عددها 9 محافظات والتي تبلغ عدد نفوسها 15 مليون، إذ يحصلون على 268 مليار، وهي ضئيلة مقارنة بمحافظات (ديالى والانبار ونينوى وصلاح الدين)".وأضاف ان "المسؤولية تقع على عاتق الكتل المنضوية في الحكومة والكتل الشيعية والكتل الممثلة للفرات الأوسط والجنوب، بأن تقف ضد هذا التقسيم المجحف".

وأشار النائب المستقل الى ان "محافظات الوسط والجنوب المنتج الوحيد في الحكومة وهي المنكوبة ويوجد ارتفاع في مستوى الفقر ويجب ان تتم معالجته".