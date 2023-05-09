اخبار العالم / اخبار العراق

إيران.. مقتل مسؤول أمني باشتباك مسلح

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر إيران.. مقتل مسؤول أمني باشتباك مسلح والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح إسماعيلي أن "العقيد مسعود بركاس لقي مصرعه خلال اشتباك مسلح دار بين ضباط دائرة مكافحة المخدرات في قيادة حرس الحدود مع عصابة من المجرمين ومهربي المخدرات في مياه الخليج الفارسي، بمحافظة هرمزكان".

وأشار إسماعيلي إلى أن حرس الحدود يواصل عمليات ملاحقة عناصر العصابة بعد فرارهم من مكان الاشتباك، منوها بإصابة عدد منهم.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا