انت الان تتابع خبر موسكو تكشف عن قيام واشنطن بتهديد المحاربين القدامى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال أنطونوف: "للسنة الثانية على التوالي، عطلت جهود الإدارة الأمريكية رحلة المشاركين الأمريكيين في الحرب العالمية الثانية المدعوين إلى موكب النصر في روسيا، حيث تمارس ضغطا غير مسبوق على المحاربين القدامى، بلغ حدّ تهديدهم بإلغاء جوازات سفرهم حتى لا يتمكنوا من السفر إلى روسيا وحضور الاحتفال بالذكرى 78 للنصر العظيم" في موسكو.وأشار إلى أن قدامى المحاربين الأمريكيين انتظروا وقتا طويلا للسفر إلى موسكو على أمل رؤية رفاقهم في السلاح.

وأكد أن إدارة البيت الأبيض بقرارها، لم تسمح لحلم المحاربين القدامى هذا بأن يتحقق.

وأضاف: "هذه الخطوة ليست مهينة فقط للمحاربين القدامى الذين قاتلوا ضد النازية، ولكن أيضا لكل من يستذكر هذا الإنجاز المقدس. نريد أن يعرف المحاربون القدامى الأمريكيون أن روسيا فخورة بمساهمتهم في النصر المشترك".