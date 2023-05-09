انت الان تتابع خبر المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر عدة توجيهات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للخارجية ورد لـ الخليج 365، انه " ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الإثنين المُوافق 8 آيار 2023، الاجتماع الثالث عشر للمجلس الوزاريّ للاقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء الماليَّة، التجارة، الزراعة، الصناعة، ومُحافظ البنك المركزيّ ونائب رئيس الهيئة الوطنيَّة للاستثمار، ومُستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية القانونيَّة ورئيس هيئة الأوراق الماليَّة وكالةً".وأضاف البيان، ان "المجلس أستضاف وكيل وزارة النفط لشُؤُون التوزيع وناقش المجلس موضوع تجهيز زيت الوقود للمعامل وقرر التوجيه بالالتزام بقرار مجلس الوزراء بخصوص تجهيز وزارة النفط بزيت الوقود لمعامل السمن والطابوق والجص بما يعادل 70-100٪؜ من الطاقة التصميميَّة للمعمل مع تشكيل لجان مُراقبة من وزارتيّ النفط والصناعة والهيئة الوطنيَّة للاستثمار لإجراء الكشف الموقعيّ على تلك المعامل لمعرفة الطاقة الإنتاجيَّة الفعليَّة لها ومنح حصص الوقود على ضوء ذلك".

وشدد المجلس، بحسب البيان على "عدم منح مُوافقات لمعامل جديدة تستخدم زيت الوقود للتحول إلى استخدام وقود الغاز لما له من جدوى اقتصادية وبيئيَّة جيدة مع حث المشاريع الحالية إلى التحول التدريجيّ لاستخدام هذا الوقود ".

وقرر المجلس، وفق البيان، "إلزام جميع المشاريع خصوصاً السكنيَّة بفحص جميع المواد الإنشائيَّة الداخلة في انشاءها خصوصًا حديد التسليح من قبل دائرة المهندس المُقيم وبإشراف مُختبرات مُعتمدة واشتراط نجاحها بالفحص المختبريّ قبل استخدامها مع إعادة تصدير جميع الإرساليات المستوردة لحديد التسليح عند فشلها في تلك الفحوصات واشعار وزارة التخطيط بذلك أول بأول"، كما ناقش المجلس الفقرات المدرجة في جدول أعماله وأتخذ القرارات بشأنها".