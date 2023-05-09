انت الان تتابع خبر 6000 قطعة اثرية عراقية تصل الى بغداد من بريطانيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن رئيس الجمهورية وصل الى ارض الوطن حامل معه 6000 قطعة اثرية من المملكة المتحدة البريطانية، مشيرا الى ان عملية الاسترداد هذه تعد ثاني اكبر عملية استرداد لأثار العراق.

وأضاف، ان رشيد قدم رسالة شكر الى المملكة المتحدة لاعتنائهم بأثار العراق .



وتابع ان "السفارة العراقية ووزارة الثقافة وهيئة الاثار والتراث العراقي بذلوا جهود كبيرة في عملية الاسترداد".

من جانبه، وجه وزير الثقافة، احمد فكاك، شكره الى رئيس الجمهورية على جهوده المبذولة وتخصيص طائرة رئاسية لنقل هذه الكميات الكبيرة من القطع الاثرية".

وقال فكاك في حديث للسومرية نيوز، ان "استرداد هذا الارث الاثري يعد انتصارا كبيرا ويوما تاريخيا لان القطع والكمية المستردة لا تقدر بثمن".

فيما أكد، وكيل وزير الخارجية العراقي، عمر البرزنجي، ان "استرداد 6000 قطعة اثرية في يوم واحد يعد انجازا تاريخيا".

وجرت بمبنى السفارة العراقية في لندن، يوم الجمعة الماضي، مراسم استلام (6000) قطعة اثريه من بريطانيا كانت قد استعارتها من العراق لأغراض الدراسة منذ عام 1923.