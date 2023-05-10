انت الان تتابع خبر القانونية النيابية ترفع مقترحا جديدا يشدد عقوبات المتاجرين بالمخدرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال هادي في بيان ورد لـ الخليج 365،، إن "اللجنة القانونية النيابية استضافت اليوم الأربعاء وزير الصحة صالح الحسناوي بحضور لجنة الصحة النيابية، وناقشت معه مقترح تعديل قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017".واضاف، أن "المجتمعين اتفقوا على أن القانون النافذ فيه إشكاليات يجب معالجتها، بكونه لم يحد من الزيادة الحاصلة في اعداد المتعاطين والمتاجرين في المخدرات".

وأشار، الى ان "اللجنة رفعت مقترح تعديل القانون إلى رئاسة مجلس النواب من أجل عرضه على القراءة الأولى".

واكد هادي، بحسب البيان، على أن "اللجنة طلبت من وزارة الصحة والهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تقديم مقترحاتهما حول القانون؛ بكونهما من الجهات القطاعية المسؤولة عن تطبيقه".

وتابع، أن "المقترح الجديد يتضمن تشديد العقوبة للمتاجرين بالمخدرات"، مؤكداً "الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم اللجنة القانونية ولجنة الصحة ولجنة الامن والدفاع، للنظر في تعديل القانون بالشكل الذي يساهم في القضاء على المخدرات".

وأوضح هادي، إلى أن "التوصيات تضمنت ايضاً التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة للنظر بمقترحاتها بخصوص القانون والعمل على تذليل كافة العقبات التي تعرقل آلية الحد من هذه الظاهرة".

