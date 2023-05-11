انت الان تتابع خبر بعد ازمة والده والجماهير.. مدريد يكشف موقفه من ضم هالاند والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحقق مانشستر سيتي تعادلا ثمينا خارج أرضه أمام ريال مدريد ، بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جرت أحداثها على ملعب "سانتياغو برنابيو"، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا

وانتشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديو لآلف هالاند، والد الهداف النرويجي، أثناء استفزاز جماهير ريال مدريد وتوجيه السباب لهم.



هالاند الأب هاجم جماهير الريال بشدة، بالإضافة إلى قيامه بإشارة غير أخلاقية وإلقاء حبات الفول السوداني عليهم، ليتم نقله من مدرجات الزوار.

في المُقابل، لم يخيم الصمت على جماهير "الميرينغي" التي ردت على والد هالاند بقوة من خلال صافرات الاستهجان على نجله.

وأشارت تقارير صحفية إلى إمكانية توتر علاقة اللاعب مع إدارة ريال مدريد التي ترغب في استقطاب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في صيف 2024.

وفقا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "إدارة ريال مدريد لن تتأثر بموقف والد هالاند مع جماهير النادي".

وأوضحت الصحيفة المُقربة من ريال مدريد أن "فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، يضع هالاند ضمن أهداف الملكي المُستقبلية، لذا فإنه لن يتخلى عن هذا الحلم".

وأكدت الصحيفة المدريدية أن "إدارة النادي تعلم بأن هذه الأمور واردة وتحدث دائما في عالم كرة القدم ولن تؤثر على مستقبل اللاعب".

وعلى الرغم من ظهور هالاند بشكل باهت في قمة ريال مدريد، إلا "أنه يعد أفضل مهاجم في العالم خلال الموسم الحالي بفضل أرقامه المذهلة".

وسجل هالاند حتى الآن 51 هدفا مع مانشستر سيتي في كافة المسابقات، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بـ35 هدفا ودوري أبطال أوروبا بـ12 هدفا.

