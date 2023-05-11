انت الان تتابع خبر أمريكا تصادر 13 موقعا الكترونيا تابعا لـ"حزب الله" اللبناني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسبما نقلت "أسوشيتد برس"، فإن "مجالات النطاقات الـ13 التي صودرت تشمل مواقع متعددة لتلفزيون "المنار" التابع لـ"حزب الله"، بالإضافة إلى مواقع إلكترونية لكبار المسؤولين فيه، بينهم نائب الأمين العام نعيم قاسم والمسؤولان الكبيران إبراهيم السيد وعلي دموش، بالإضافة إلى جمعيات خيرية تابعة مثل مؤسسة الشهداء ولجنة الإمداد الخيرية الإسلامية، حيث أنه لم يعد الوصول إلى المواقع الإلكترونية متاحا، وتظهر فقط صورة من السلطات الأمريكية تعلن أنها صادرت الدومين (النطاق).في حين لا يزال عنوان الموقع الرئيسي لمؤسسة "المنار"، وهو نطاق لبناني، يعمل.

من جهته، أوضح مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) الأمريكي، روبرت آر ويلز قائلا في بيان: "تظهر هذه المصادرة إصرار مكتب التحقيقات الفيدرالي على استخدام جميع أدواتنا لمحاسبة الإرهابيين والشركات التابعة لهم عندما ينتهكون قوانين الولايات المتحدة"، على حد قوله.

وأكمل: "سيواصل مكتب التحقيقات الفدرالي، إلى جانب شركائنا الدوليين، البحث عن هؤلاء الأفراد الضالعين في الأنشطة الضارة لحزب الله اللبناني والتأكد من تقديمهم إلى العدالة، بغض النظر عن المكان أو طريقة اختبائهم".

جدير بالذكر أن "واشنطن" صنفت "حزب الله" اللبناني كمنظمة "إرهابية"، وفرضت عقوبات على أعضائه وشركائه والشركات والجمعيات الخيرية التابعة له خلال السنوات الماضية.