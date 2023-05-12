انت الان تتابع خبر تصل لـ25 مليوناً.. الرافدين يعلن توزيع وجبة جديدة من سلف المتقاعدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تم منح وجبة سلف المتقاعدين التي تبدأ من 5 مليون ولغاية 25 مليون دينار".

وأوضح البيان ان "صرف تلك السلفة تم عن طريق ابلاغ المتقاعد عبر إرساله رسالة نصية تخبره بمنحه السلفة وذلك بعد ان استكمل كافة الإجراءات لمنحه اياها وصرفها عن طريق بطاقة الماستر كارد والتي تمت تعبئة الرصيد المالي اليها".



ودعا، "المتقاعدين الى مراجعة فروع المصرف او منافذ الصرف لاستلام السلفة"، لافتا الى أن "المصرف يواصل العمل على منح وجبات جديدة من السلف تباعا وبحسب الجداول والتوقيتات الزمنية للمتقدمين عليها من خلال التطبيق الالكتروني الخاص بمصرف الرافدين".