مدرب أرجنتيني يقترب من تدريب منتخب أوروغواي

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2023-05-12 | 08:04
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الخليج 365 – رياضة
أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة، بأن المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا يقترب من تولي تدريب منتخب أوروغواي.
أفاد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، اليوم الجمعة، بأن المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا يقترب من تولي تدريب منتخب أوروغواي.
وكتب رومانو عبر موقع "تويتر": "عاد مارسيلو بيلسا، من المقرر أن يوقع كمدرب جديد لمنتخب أوروغواي".
وأتم: "أكد عضو اتحاد أوروغواي خورخي كاساليس أن مارسيلو بيلسا سيوقع العقد في الساعات القادمة".
وسبق لمارسيلو بيلسا تدريب الأرجنتين وتشيلي وأنديى إسبانيول وأتلتيك بلباو وكارسيليا وليل وليدز يونايتد.
وسبق لبيلسا قيادة أتلتيك بلباو 113 مباراة، والأرجنتين الأول 68 مباراة، والأولمبي 6 مباريات، وتشيلي 51 مباراة، ومارسليا 41 مباراة، وإسبانيول 12 مباراة.
وأضاف: "تم الاتفاق وتوصل أخيرًا إلى اتفاق شفهي كامل".
وأتم: "أكد عضو اتحاد أوروغواي خورخي كاساليس أن مارسيلو بيلسا سيوقع العقد في الساعات القادمة".
وسبق لمارسيلو بيلسا تدريب الأرجنتين وتشيلي وأنديى إسبانيول وأتلتيك بلباو وكارسيليا وليل وليدز يونايتد.
ونال بيلسا مع منتخب الأرجنتين الميدالية الذهبية في أولمبياد 2004
وانفضل بيلسا عن ليدز يونايتد في فبراير الماضي بعد 170 مباراة مع الفريق الإنجليزي.
وسبق لبيلسا قيادة أتلتيك بلباو 113 مباراة، والأرجنتين الأول 68 مباراة، والأولمبي 6 مباريات، وتشيلي 51 مباراة، ومارسليا 41 مباراة، وإسبانيول 12 مباراة.
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