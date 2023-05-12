انت الان تتابع خبر تويتر تطلق ميزة جديدة للحسابات الموثقة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسمحت الشركة ابتداءً من اليوم الخميس للمستخدمين المشتركين في خاصية علامة التوثيق الزرقاء بالتمتع أولا بخدمة الرسائل المشفرة.

وبحسب تويتر، فإن الخدمة متاحة حالياً للمستخدمين الموثقين ولديهم أحدث إصدار من التطبيق على أجهزتهم.



ويبدأ اشتراك العلامة الزرقاء "تويتر بلو"، الذي أصبح الآن الأساس للتوثيق على المنصة، من 8 دولارات شهريا أو 84 دولاراً سنوياً.

وقالت الشركة في منشور على مدونة لها: "كما قال إيلون ماسك، عندما يتعلق الأمر بالرسائل المباشرة، يتعين أن يكون المعيار، حتى وإن سلط أحد بندقية صوب رؤوسنا، أننا لا نستطيع الوصول إلى رسائلك".

وتابعت الشركة في منشورها: "لم نصل بعد لهذا الحد، لكننا نعمل من أجله".

من جهة أخرى، أعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تويتر أنه عثر على رئيسة تنفيذية جديدة لمنصة التواصل الاجتماعي، وأنها ستبدأ العمل في غضون 6 أسابيع تقريباً.

وأضاف في تغريدة: "سينتقل دوري إلى منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ومسؤول التكنولوجيا، والإشراف على المنتجات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر"، إلا أنه لم يذكر اسم المرشحة.

ومن المرجح أن تهدئ هذه الخطوة مخاوف مستثمري تسلا، الذين كانوا قلقين بشكل متزايد من الوقت الذي يخصصه ماسك لإحداث تغييرات في موقع تويتر. وقفزت أسهم تسلا 2.4 % على خلفية هذه الأخبار.

وكان ماسك قال، في نوفمبر/ تشرين الثاني، إنه يتوقع تقليص وقته في تويتر والعثور في النهاية على رئيس تنفيذي جديد لإدارة شركة التواصل الاجتماعي.

وشهد أول أسبوعين بعد شراء ماسك تويتر، في أكتوبر/ تشرين الأول، تغييرات سريعة. فسرعان ما أقال باراج أجراوال، الرئيس التنفيذي السابق لتويتر، وغيره من كبار القادة، قبل أن يسرح نصف موظفيه في نوفمبر /تشرين الثاني.